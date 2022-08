Eerste Limburgers gevaccineerd tegen apenpokkenvirus in Jessa Ziekenhuis

door Bart Husson

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt hebben ze vandaag voor het eerst vaccins tegen het apenpokkenvirus gegeven op grotere schaal. Al is die term relatief aangezien er slechts 135 vaccins ter beschikking zijn. In heel Vlaanderen zijn er tot in oktober slechts 3.000 vaccins beschikbaar, daarom wordt er een zeer strenge selectie gemaakt van personen die in aanmerking komen voor een vaccin. In het Jessa Ziekenhuis zijn al een twintigtal patiënten in behandeling die besmet zijn met het apenpokkenvirus.