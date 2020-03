Er zijn tien nieuwe patiënten met Covid-19 in ons land, dat meldt de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid. Er zijn gisteren 495 stalen getest in het referentielaboratorium, waarvan dus tien stalen positief waren. In totaal zijn er in ons land 23 personen besmet met het coronavirus. De FOD Volksgezondheid verwacht wel nog een stijging van dat aantal besmettingen. Negen van de tien Covid-19-positieve patiënten kwamen terug van een vakantie in Noord-Italië. Zij hebben last van een bovenste luchtweginfectie met milde griepachtige symptomen, en blijven in thuisisolatie. Eén patiënt ontwikkelde een ernstige longontsteking en werd daarom opgenomen in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Deze patiënt had zelf niet gereisd, maar na onderzoek bleek dat hij in België contact heeft gehad met een Covid-19-positieve patiënt die een reis naar Venetië had gemaakt.