Eerste winterprik zorgt meteen voor veel verkeersellende

Op zondag 10 december breidt NMBS haar treinaanbod uit. Vooral rond de grote steden zullen er meer treinen rijden en ook tijdens het weekend wordt het aanbod versterkt. Het landelijke treinaanbod wordt uitgebreid en waar mogelijk ook de reistijd verlaagd. In Limburg wordt door de nieuwe dienstregeling vooral het weekendaanbod versterkt en gedifferentieerd. Op zaterdag zal de IC-trein tussen Hasselt en Antwerpen-Centraal voortaan elk uur rijden tussen Hasselt en Leuven. Ook de IC-trein tussen Hasselt en Mol rijdt dankzij de nieuwe dienstregeling op zaterdag elk uur in plaats van om de twee uur. Op zondagavond rijden er twee extra treinen om de studenten naar hun kot te brengen. Het gaat om een trein vanuit Hamont naar Leuven en Heverlee (met overstap in Mol) en een trein vanuit Hasselt die via Diest en Aarschot naar Brussel en Gent spoort. Door de nieuwe dienstregeling wordt waar mogelijk ook de reistijd verlaagd. Limburgse reizigers die naar de kust willen, sporen twaalf minuten sneller naar Blankenberge. Dat komt omdat de IC-trein vanuit Genk richting Knokke en Blankenberge zowel tijdens de week als in het weekend niet langer wordt ontkoppeld in Brugge, maar in zijn geheel doorrijdt naar Blankenberge.