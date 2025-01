In 2024 trokken we twee keer naar de stembus, kreeg Limburg te kampen met wateroverlast en protesteerden de boeren tegen het stikstofdecreet. Dat en nog veel meer nieuws volgde de nieuwsredactie van TV Limburg op de voet. Maar dit waren de reportages die jullie het meest aanklikten op onze website:1. Plaag van steenmarters: vroeger donker en koudSteenmarters kunnen overlast veroorzaken door hun behoefte te doen of dingen kapot te bijten. Volgens het natuurhulpcentrum zijn er heel wat diervriendelijke producten die je kan gebruiken, maar het belangrijkste is om de toegangsweg van de marter te blokkeren.2. Ex-leraar Inspirocollege haalt uit naar directie: "Toxisch leiderschap"Een voormalige leerkracht van het Inspirocollege in Houthalen haalt hard uit naar de directie van de school. Hij doet dat in een exclusief gesprek met onze redactie. Naar eigen zeggen moet hij wel naar buiten komen met zijn verhaal, na de reportage, gisteren in het TVL Nieuws.3. Wolkbreuk zet Riemst onder waterIn Riemst deed zich een wolkbreuk voor in de zomer. In geen tijd stonden straten onder water, onder andere in Membruggen.4. Uitzonderlijk kalfje geboren in ZutendaalIn Wiemesmeer bij Zutendaal is een bijzonder kalfje geboren: een exemplaar van het met uitsterven bedreigde Dahomey-ras. Hoewel het ras op het eerste gezicht lijkt op een gewone koe, is het aanzienlijk kleiner, waardoor het minder interessant is voor consumptie.5. Koen Vanmechelen reageert op woekerprijzen voor zijn werk op tweedehands.be: "Keerzijde van het succes"Voor 24,99 kan zelf een werk van gerenommeerd kunstenaar Koen Vanmechelen in huis halen. De bedoeling is om kunst betaalbaar te maken voor iedereen en de opbrengst te schenken aan enkele goede doelen. Volgens Vanmechelen is het erg jammer dat sommige mensen geld willen verdienen door zijn werken door te verkopen, maar volgens hem gaat het om enkelingen.6. Wij wandelen als eerste over gloednieuwe drijvende fiets- en wandelbrug in MaasmechelenIn het Terhills Resort in Maasmechelen werd er hard gewerkt aan het nieuwe ponton. De drijvende fiets- en voetgangersbrug in S-vorm verbindt de twee Mijnterrils met elkaar . Limburg heeft als fietsprovincie al heel wat mooie troeven, maar met deze spectaculaire brug over het water wil ook Terhills zijn steentje bijdragen aan het fietsparadijs.7. Nieuwe dierentuin opent de deuren in KinrooiDinDim Nature opent dan haar deuren in de tuin van Ben Lamberigts in Kessenich. De dierentuin is één van de zeven erkende dierentuinen in België, in het rijtje van de Zoo van Antwerpen en Planckendael. Hij verzorgt de diertjes samen met zijn ouders.8. Voetgangerstunnel onder station Hasselt stort in door grondverzakkingIn het station van Hasselt stortte een deel van het perron in. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de materiële schade was aanzienlijk. Het station werd vernieuwd.9. Gezocht: 202 leerkrachten voor Limburgse scholen: zitten leerlingen straks weer urenlang in de studie?Met het grote aantal openstaande vacatures staat het onderwijs voor een groot probleem. Dat zegt ACOD-vakbondssecretaris Yves Vannijlen.10. Nieuwe logo Bilzen-Hoeselt zorgt voor verwarring bij inwoners: "Is dit een mannelijk lid?"In Bilzen-Hoeselt is er veel te doen over het nieuwe logo van de fusiestad. Een O met een staartje naar beneden en een punt: het roept bij sommigen een heel ander beeld op, namelijk - jawel! - dat van het mannelijk lid.