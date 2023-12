Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert bijna 6 miljoen euro om vijf Limburgse zwembaden energiezuiniger te maken. In totaal gaat er bijna 18 miljoen euro naar 28 zwembaden in heel Vlaanderen. “In Vlaanderen is een grote behoefte aan zwemwater en zwembaden”, vertelt minister Weyts. “Kinderen leren er zwemmen, sportievelingen trekken er hun baantjes en ouderen en personen met een handicap kunnen er pijnvrij sporten. Het uitbaten van een zwembad gaat echter gepaard met een hoge energiekost. Door de hoog oplopende energiefacturen kunnen uitbaters in de problemen komen, waardoor men soms de deuren moet sluiten. Om werk te maken van méér zwemwater in Vlaanderen investeert de Vlaamse regering daarom niet alleen in gloednieuwe zwembaden, maar ook in het energiezuinig maken van bestaande baden.” 18 miljoen euro Minister Weyts maakt nu 18 miljoen euro vrij om 28 zwembaden energiezuinig te maken. Vlaanderen dekt telkens 60% van de investeringskost, wat betekent dat het in totaal gaat om zo’n 30 miljoen euro aan investeringen in energiebesparende maatregelen zoals isoleren, nieuwe ramen of de installatie van zonneboilers. In Limburg gaat het om de zwembaden in Pelt, Genk, Tessenderlo, Bilzen en Lommel die respectievelijk op 3.407.250,25 euro, 2.118.272,40 euro, 167.380,80 euro, 92.052,60 euro en 91.494,60 euro overheidssteun kunnen rekenen.