Els Robeyns over rekeningrijden: "Onaanvaardbaar, er is geen alternatief in Limburg"

In Stokrooie bij Hasselt zijn de afgelopen 3 dagen de onderdelen aangekomen voor de nieuwe brug. Die nieuwe brug kadert in een project binnen de opwaardering van het Albertkanaal. De brug in Stokrooie is slechts 1 van de 7 bruggen die in korte tijd onder handen worden genomen. De kostprijs van het project bedraagt zo'n 9 miljoen euro. Midden juli 2019 zal de brug open zijn voor het verkeer.