Enorme verkeershinder verwacht voor Limburgse pendelaars naar Brussel

Ook vandaag was het busverkeer in Limburg even verstoord door een spontane vakbondsactie bij stelplaatsen van De Lijn in Beverlo en Lanaken. De buschauffeurs legden het werk neer na een geval van agressie, en een daaropvolgende discussie tussen chauffeurs en dispatching. Maandag werd een chauffeur van vervoersmaatschappij de Lijn met een glasscherf bedreigd. Woensdag legden de chauffeurs het werk neer omdat ze een betere communicatiedoorstroming bij incidenten en een betere samenwerking met dispatching eisten. Vanochtend legden enkele buschauffeurs in de regio Beringen-Leopoldsburg, en ook in Lanaken het werk neer. Rond elf uur werd de staking opgeheven nadat De Lijn hen excuses aanbood.