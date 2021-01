Er komen voorlopig geen versoepelingen, Limburgse ziekenhuiscijfers blijven maar stijgen

door Margo Ombelets





Het is al geleden van begin december dat er zoveel patiënten met een covidbesmetting in de Limburgse ziekenhuizen lagen. De stijging is vooral toe te schrijven aan het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden, waar er een corona-uitbraak in het ziekenhuis zelf is en aan het Mariaziekenhuis in Overpelt waar patiënten opgenomen worden van een corona-uitbraak in het woonzorgcentrum Immaculata.