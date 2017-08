Exclusieve rondleiding in het nieuwe stadhuis van Hasselt

De sportieve vriendengroep van ‘De Uitdaging’ heeft hun naam niet gestolen. Zaterdag gaan de leden een nieuwe fysieke uitdaging aan voor het goede doel FCPLim, een voetbalploeg voor kinderen met een fysieke handicap. De sportievelingen verdelen zich in teams en zullen 124,5 km fietsen en ongeveer 16 kilometer lopen over 4 terrils in Maasmechelen, Waterschei, Beringen en Zolder. De groep heeft al heel wat extreme uitdagingen achter de rug: vorig jaar overwonnen ze La Marmotte in de Franse Alpen en twee anderen deden de Iron Man-triatlon in Nice. Nu komt daar dus het bedwingen van de Limburgse mijnterrils bij. Naast de uitdaging en race ‘La Terril’, organiseren ze op dezelfde dag ook een kortere variant van dit concept. ‘El Terrili’ is een fietstocht van 51 kilometer en een lopende beklimming van de mijnterril van Beringen (ongeveer 3 kilometer lopen).