De inwoners van Heusden-Zolder kunnen vandaag afscheid nemen van de twee omgekomen brandweermannen Benni en Chris. Zij kwamen zaterdag om het leven bij een zware brand in een leegstaand pand in Beringen-Mijn. In de brandweerkazerne is er om 7 uur vanavond een rouwmoment, waarop iedereen een laatste groet kan brengen. Morgen is er een afscheidsplechtigheid om 10 uur. Daarbij zal minister De Crem postuum het ereteken van moed en zelfopoffering uitreiken. Het medeleven met de overleden helden is groot en blijft iedereen beroeren.