Fruittelers moeten schadedossiers hitte snel indienen want deadline nadert

- Een 16-jarige hartpatiënt uit Oudsbergen loopt de Dodentocht van Bornem tussen twee zware operaties door. Het meisje wil de 100 kilometer stappen voordat ze opnieuw een half jaar moet revalideren van een loodzware ingreep.- De federale gerechtelijke politie is dringend op zoek naar jonge computer wizzards om te helpen bij het onderzoek naar meer dan duizend gevallen van cybercriminaliteit per jaar in Limburg. - In Hoeselt stelen inbrekers afval op het containerpark. De daders gaan aan de haal met afgedankte electronica.- Een dierenarts waarschuwt hondeneigenaars om op te passen met zwempartijen aan de Holsteen in Zonhoven.- En volgens TVL-voetbalanalist Stef Wijnants is Simon Mignolet een maatje te groot voor de Belgische competitie. De Truienaar zal Club Brugge naar alle verwachting naar een hoger niveau tillen.