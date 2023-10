Gaan rokers nu massaal stoppen of wordt enkel de staatskas meer gespekt?

Er is in Limburg een ernstig tekort aan hulp voor mensen met een eetstoornis. "Een jaar wachten om geholpen te worden is absurd voor iemand met anorexia," vindt de 34-jarige Britt de Waard uit Kinrooi. En toch is het geen uitzondering. Ze maakte het een paar jaar geleden zelf mee, tijdens haar tweede zangerschap, en besloot om zich te laten opnemen. Maar in het ziekenhuis werd ze nog zieker. Want alles draaide om eten en bijkomen. Ze miste de psychologische begeleiding. Britt schreef een boek over haar herstel. En pleit voor meer hulp voor mensen met een eetstoornis. Zelf helpt ze nu in haar vrije tijd gezinnen die kampen met een eetstoornis. Want dat kan wel eens de oplossing zijn volgens haar: ervaringsdeskundigen laten meedraaien in de zorg.