Geen witte rook na eerste ronde rectorverkiezingen UHasselt

Leerlingen die binnenkort afstuderen, moeten een studiekeuze maken. En dat is niet zo makkelijk in deze coronaperiode. De UCCL zoekt daarom digitale oplossingen om toekomstige studenten goed te informeren. Na een succesvolle infodag met zo’n 2.300 bezoekers in meer dan 60 chatrooms, kan je bij hogeschool UCLL nu ook een één-op-één videoafspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een docent of student. Zo kan iedereen die voor een studiekeuze staat live én individueel verder geholpen worden op een moment dat hen past. Voortaan kan je bij UCLL dus een digitale afspraak maken zoals je dat nu al bij de dokter doet, bijvoorbeeld. "We zijn bereikbaar wanneer het hen uitkomt en ze krijgen een meer persoonlijke benadering, essentieel bij het studiekeuzeproces," zegt Jan Withofs, hoofd Communicatie. Het idee kwam er onder meer nadat verschillende UCLL-studenten via sociale media hadden aangegeven vragen van studiekiezers te willen beantwoorden. UCLL is de eerste onderwijsinstelling in Vlaanderen die hiermee aan de slag gaat. Zoals een doktersafspraak boeken Docenten en studenten van UCLL geven via die afsprakenplanner in wanneer ze bereikbaar zijn voor een gesprek over de opleiding. Een kandidaat-student kan dan intekenen op zo’n slot en een videoafspraak vastleggen. Een beetje gelijkaardig aan het boeken van een doktersafspraak, dus. Persoonlijke begeleiding De docenten en studenten zijn er tijdens het gesprek 100% voor de studiekiezer, jong of ouder. "De nood aan een persoonlijke en individuele begeleiding tijdens deze coronacrisis kwam ook naar boven in de bemerkingen die we optekenden bij de studiekiezers na de online infodag. Met UCaLL kunnen we die ervaring nu waarmaken," stelt Jan Withofs, hoofd Communicatie. Studenten inspireren Het idee is ook ingegeven door een actie die enkele UCLL’ers eerder al spontaan ondernamen. "Een paar weken nadat de lockdown gestart was, meldden heel wat studenten via sociale media dat zij bereid waren om rechtstreeks informatie te geven over hun opleiding aan kandidaat-studenten. Fantastisch, natuurlijk, die ambassadeurs en die contacten willen we hiermee ook vergemakkelijken," vertelt Jan Withofs.Elk kwartier Het spiksplinternieuwe platform werd eind mei gelanceerd; ondertussen werden al zo’n 200 videoafspraken gemaakt. Elk kwartier start er een sessie op, van ’s ochtends tot ’s avonds. "We geloven sterk in deze aanpak. Hier kunnen we een duidelijk verschil mee maken en jongeren (en volwassenen) helpen bij hun studiekeuze in deze moeilijke tijden," aldus Jan Withofs.Campusbezoek op afspraak De campussen van UCLL kon je tijdens de lockdown al virtueel bezoeken. Vanaf 8 juni zijn er ook weer échte campusbezoeken mogelijk, weliswaar beperkt, met mondmasker én met gids – de studenten die examen aan het afleggen zijn op de campus, mogen niet gestoord worden, natuurlijk. "Veel kandidaat-studenten en ouders willen de campussen ervaren en bezoeken: de labo’s, de praktijklokalen, de ligging,…. Het is een niet te onderschatten element in de studiekeuze." Bovendien heeft je studiekeuze maken in coronatijden één groot voordeel. "Grootschalige infodagen zijn nog niet toegestaan, dus ontvangen we iedereen in kleine groepjes met gids op onze campussen. Zo kunnen kandidaat-studenten veilig en in alle rust kennis maken met hun toekomstige school," vertelt Jan Withofs.Online infoavond De volgende online infoavond is er op 1 juli 2020. "De mogelijkheden van online studievoorlichting nemen omwille van de omstandigheden een vlucht – kijk maar naar de infochat die we nu lanceren. Maar we beseffen dat het voor sommige studiekiezers nog wat te spannend is om hun vragen rechtstreeks aan een docent te stellen tijdens een persoonlijke videoafspraak. Onder andere voor hen is er ook nog onze online infoavond."