Gouverneur roept burgemeesters samen voor gezamenlijke Limburgse aanpak van de coronacrisis

Het aantal coronabesmettingen in ons land kent opnieuw een forse groei. Het zevendaagse gemiddelde stijgt tot 184,3. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Dit betekent dat er in de zeven dagen van 12 tot en met 18 juli gemiddeld 184 besmettingen per dag bevestigd werden. Dat is een stijging van 89 procent tegenover de week voordien, toen er gemiddeld 97,6 nieuwe besmettingen per dag waren. Het is al de veertiende stijging op rij. Bij de overlijdens bedraagt het gemiddelde 2,9 per dag. Dat is een toename van 82 procent. Het aantal hospitalisaties bedraagt gemiddeld 12 per dag, een stijging van 34 procent. In totaal liggen al 178 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 147 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 27 een week geleden, naar 35 gisteren.