- Zuhal Demir is de populairste politica in Vlaanderen. Meer dan 1 op 10 Limburgers heeft op haar gestemd. De koningin van de voorkeurstemmen is onze studiogast.- Het voltallige partijbestuur van Open VLD neemt ontslag na het slechtste verkiezingsresultaat sinds de tweede wereldoorlog. Lydia Peeters en Marino Keulen reageren ontgoocheld voor de camera van TV Limburg. Steven Coenegrachts pleit voor vernieuwing aan de top van de partij.- Nog meer ontgoocheling bij Groen dat in Limburg geen enkele verkozene heeft. Enkel in onze provincie haalt Groen de kiesdrempel niet.- Vlaams Belang is de grootste partij in Limburg, maar kan die winst niet verzilveren in Vlaanderen.- En de Bilzerse Mercina Claessen is de jongste verkozene in het Vlaams parlement.