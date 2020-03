Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk doet een oproep aan de bezoekers om, als het kan, een ziekenhuisbezoek te vermijden. Het ZOL wil zo verhinderen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Patiënten die op raadpleging moeten komen, laten zich best begeleiden door maximum één persoon. Kinderen en jongeren komen voorlopig best helemaal niet meer langs, adviseerde ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen in ons TVL Middagnieuws.