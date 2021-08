Hasselaar introduceert gevellaadpalen en voorkomt kabels op voetpaden

Gisterenavond is een appartement in de Badderijstraat in Hasselt volledig uitgebrand. Het was een politieagent die de brand ontdekte via beelden van het cameranetwerk in de stad. Rond tien uur ’s avonds merkte de politie rookontwikkeling op in een appartement in het centrum van Hasselt. Een ploeg ging ter plaatse, en alarmeerde onmiddellijk de brandweer. Het gezin met vijf kinderen kon het gebouw tijdig verlaten. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond. De materiële schade is wel groot. Het appartement is volledig uitgebrand, en dus ook onbewoonbaar verklaard. Het Hasseltse OCMW is op zoek naar een tijdelijk onderkomen voor het gezin.