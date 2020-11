Het aantal nieuwe besmettingen blijft aan een relatief snel tempo afnemen. En ook het aantal ziekenhuisopnames nemen af aan een licht versneld tempo. Er is een trage, maar gestage afname van het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de afdelingen intensieve zorgen. "Het aantal overlijdens stijgt wel nog, maar ook daar hopen we een kentering te zien in de komende dagen," zegt viroloog van het Nationaal Crisiscentrum Steven Van Gucht. De cijfers zijn nog steeds te hoog, maar er is dus een dalende trend merkbaar. "De volgende maanden moeten we extra goed zorg dragen voor elkaar. Zeker tijdens de feestdagen, die we in kleine kring zullen doorbrengen. Eénmalig, want er komt een virus aan. Tot dan: hou vol, want dit gaat voorbij," zegt viroloog Steven Van Gucht.In de periode van 3 tot en met 9 november raakten gemiddeld 6.877 Belgen per dag besmet met het virus. Dat is bijna een halvering ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In diezelfde periode testten in totaal 1.946 Limburgers positief. In de Belgische ziekenhuizen worden momenteel 7.010 bedden ingenomen door mensen met Covid-19. Daarvan liggen er 1.452 op intensieve zorgen. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 287 coronapatiënten. 73 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. In de periode van 6 tot en met 12 november overleden er 36 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad in onze provincie is gezakt naar 0,72. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt minder dan 1 andere persoon zal besmetten.