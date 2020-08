Hasselts Kinepoliskruispunt klaar voor heropening

Op de Ringlaan in Lommel is gisterenavond een quad-rijder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval.Het ongeval gebeurde rond half negen. De bestuurder van de quad raakte de controle over zijn stuur kwijt, en botste tegen een boom. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Geel gebracht. Volgens een getuige was de bestuurder in het gezelschap van een andere quadrijder. De getuige zag de twee quads achter elkaar rijden, één van hen stond recht en verloor zijn evenwicht waarop hij tegen de boom knalde. De andere bestuurder reed na het ongeval gewoon door. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse en onderzoekt hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.