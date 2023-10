- In Hasselt moest de brandweer deze namiddag deze twee keer uitrukken voor een appartementsbrand. Eén brand ontstond door een opladende gsm. In het tweede appartement werd een bewoner onwel tijdens het koken. - Op deze Openbedrijvendag trokken wij naar JNS Betonboringen waar drie nieuwe investeerders aan boord komen. Eén van hen is Soudal. - In Kotem bij Maasmechelen was het uitkijken naar Waterlicht, een kunstproject van Daan Roosegaarde waarbij de stijging van de zeespiegel met licht en rook wordt geënsceneerd. - En na het nieuws is er een nieuwe score. Zo kreeg Racing Genk vanmiddag het bezoek van Westerlo.