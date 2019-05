"Heel veel zaken zijn gerealiseerd in Limburg dankzij Europese middelen, daarom is het belangrijk dat er na zondag opnieuw een Limburger in het Europees parlement zit." Het zijn de woorden van Europarlementslid Hilde Vautmans in onze studio vanmiddag. Naast Vautmans, staan ook Ivo Belet en Frieda Brepoels op een Europese kieslijst. Al doen zijn dat wel vanop een moeilijk verkiesbare plaats.