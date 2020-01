Herbekijk hier het studiogesprek met Kim De Witte (PVDA)

De grote mobiliteitsdossiers in Limburg blijven aanslepen. Volgens Vlaams Belang ligt dat aan het feit dat de ministers politieke spelletjes spelen in plaats van met hun vuist op tafel te slaan. Dat zei partijkopstuk Chris Janssens gisteren in onze studio. Vlaams Belang wil geen tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, het is volgens de partij belangrijker om het noorden van onze provincie beter te ontsluiten en te zorgen voor goede verbindingen tussen Limburg en de grootsteden buiten onze provincie.