Herexamens in juni? Limburgse studenten reageren niet enthousiast

De helft van de studentenkoten in Hasselt is niet bekend bij de dienst Huisvesting van de Universiteit Hasselt. Die dienst doet het beheer van alle koten in Hasselt, Diepenbeek en Genk, namens de universiteit en de hogescholen PXL en UCLL. Dat is in het nadeel van de studenten, zegt de UHasselt, inzake veiligheid en verzekering bijvoorbeeld. En daarom roept de universiteit jongeren op om uit te kijken en te kiezen voor een geregistreerd kot. Een tekort is er zeker niet. En de studentenkoten in Limburg zijn nog altijd de goedkoopste in Vlaanderen. Gemiddeld kost een kamer 265 euro.