Het blijft mooi weer tot na het weekend

Draai niet rond de pot. Het zou zo een statement kunnen zijn in deze verkiezingen. Echter, dit weekend was het Oxfam dat met een ruilactie en bijhorende petitie de politici wil wakker schudden over de soms mensonterende omstandigheden waarin arbeiders in cacaoplantages in Afrika moeten werken. Wij gingen een kijkije nemen in de Oxfamwinkel in Genk.