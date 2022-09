Het ziet er vreemd uit maar: "Geen probleem dat tweede brughelft Kempische brug momenteel te hoog ligt"

De overgang van de oude naar de twee meter hogere nieuwe Kempische brug is vlot verlopen. Al is het voor sommige automobilisten nog wat zoeken aan de Genkersteenweg. Het kruispunt met de Kempische Steenweg is afgesloten en dat maakt dat er een omleiding voorzien is via de sluis van Godsheide. Maar wie van de Genkersteenweg het kruispunt op wil, rijdt zich vast en moet rechtsomkeer maken. Weggebruikers vinden dat de nodige wegsignalisatie ontbreekt. De meeste fietsers zijn dan weer wel te spreken over het vernieuwde fietspad aan de kant van Kuringen. Er is een fietslus gecreëerd zodat de verhoging van twee meter vlotter te overbruggen is.