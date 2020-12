- In heel Limburg herdenkt de politie vandaag Eddy Strijckers die werd doodgeschoten door een moordenaar. Zijn collega Kris Evens schoot de dader dood. Voor de camera van TV Limburg doet Evens voor het eerst zijn verhaal. - De politie legt een seksfeestje stil in Beringen. De deelnemers betaalden een coronaboete van 250 euro. - Hoe kan je jongeren motiveren om de coronaregels te volgen als ze tot na de zomer moeten wachten op een vaccin en hoe help je studenten die het niet meer zien zitten? We praten erover met kinderpsychiater Lieve Swinnen en met Johan Danen, lid van de coronacommissie. - Het gaat opnieuw de verkeerde kant op met de coronacijfers in Limburg. De slechte cijfers zijn mee het gevolg van Limburgers die er de kantjes aflopen en gaan shoppen in Nederland.- En we gaan live naar Niels bij STVV voor het eerste interview met nieuwe trainer Peter Maes.