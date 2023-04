- De directie van de Sportschool in Hasselt schorst een negende leerkracht in het kader van het lopende tuchtonderzoek naar racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een besloten WhatsApp-groep. Dat maakte onze website tvl.be bekend.- Vooruit-kamerlid Kris Verduyckt vindt dat het wettelijk kader rond uitspraken in WhatsAppgroepen duidelijker moet worden zodat er strenger kan opgetreden worden.- 1 op 3 Limburgers kampt met slaapproblemen en zoekt daarom naar hulpmiddelen. - In heel Limburg vieren moslims het einde van de Ramadan tijdens het Suikerfeest.- En in het centrum van Hasselt sluit schoenenwinkel Marcus na 70 jaar de deuren.