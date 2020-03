Hogescholen willen opnieuw open gaan op 18 mei

Drie professoren hebben zich kandidaat gesteld voor het rectorschap van de Universiteit Hasselt. Het gaat om Ivo Lambrichts, Piet Pauwels en Bernard Vanheusden. Wanneer de opvolger van huidig rector Luc De Schepper verkozen zal worden, is momenteel nog niet duidelijk. Kandidaten voor het rectorschap konden zich nog tot deze middag aanmelden. “Enkel voltijds aangestelde hoogleraren en gewoon hoogleraren kunnen zich kandidaat stellen voor het ambt van rector”, zegt Eric Pass, algemeen beheerder van UHasselt en voorzitter van het kiescollege. Prof. dr. Ivo Lambrichts is momenteel vicedecaan van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen, prof. dr. Piet Pauwels is decaan van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen en prof. dr. Bernard Vanheusden staat als vicedecaan aan het hoofd van de faculteit Rechten. Coronavirus Alle leden van alle Faculteitsraden en Interfacultaire Schoolbesturen van UHasselt kunnen hun stem nu uitbrengen op de kandidaat die hun voorkeur geniet. Deze raden zijn samengesteld uit professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten. In totaal zijn er 232 stemgerechtigden. Uiteindelijk zal de Raad van Bestuur de nieuwe rector van UHasselt aanstellen. Door de verspreiding van het coronavirus is de timing van de kiescampagne en de stemming nog onduidelijk. De Raad van Bestuur zal hierover deze week een beslissing nemen. Vicerectoren Naast een nieuwe rector zullen er ook twee nieuwe vicerectoren worden aangesteld. De verkozen rector zal na zijn aanstelling twee vicerectoren nomineren en de namen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden. Hierna zullen ook zij aangesteld worden door de Raad van Bestuur. Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024.