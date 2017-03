"Hoofddoekverbod op het werk? Pure discriminatie"

Een werkgever mag zijn werknemers verbieden om een hoofddoek te dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Een onderneming kan dat met een interne regel verbieden, zodat er geen sprake is van directe discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging. Het Hof meent wel dat er sprake kan zijn van 'indirecte discriminatie' wanneer de ogenschijnlijk neutrale maatregel toch mensen van één bepaalde godsdienst of overtuiging zou kunnen benadelen. Zo’n indirecte discriminatie is in principe niet verboden, bijvoorbeeld wanneer een onderneming een neutraliteitsbeleid hanteert in relaties met klanten. In zo’n geval kan een verbod 'legitiem' zijn.