"Ik ben een man die meestal zijn beloftes nakomt"

"Het Spartacus-sneltramproject wordt deze legislatuur uitgevoerd." Dat nieuws heeft Vlaams minister-president Jam Jambon bevestigd voor de camera van TV Limburg. De lijn 1 van Hasselt naar Maastricht zal een traject volgen over de Hasseltse kleine ring, een tracée waar vervoersmaatschappij De Lijn zich wel de nodige vragen bij zou stellen. Volgens Jambon is dit geen politiek vertragingsmanoeuvre. "Het is deze regeerperiode nu of nooit voor Limburg, zeker met drie Limburgse ministers in de Vlaamse regering."