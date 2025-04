In Limburg is er plaats voor maximum 3 politiezones

door Luc Moons

Ook Limburg moet dringend naar grotere politiezones. Als het van gouverneur Lantmeeters afhangt blijven in onze provincie nog 2, hooguit 3 politiezones over. Maar er is ook tegenkanting, vooral van burgemeesters die vrezen dat ze macht moeten afstaan. Een grote Maaslandse fusie komt er niet want politie LaMa, met burgemeester Keulen voorop, is tegen. Ook de droom van één politiezone in Haspengouw blijft bij een wens. Want burgemeester Ludwig Vandenhove van Sint-Truiden is categoriek. Ook voor hem deze legislatuur geen politiefusie. Vandenhove vraagt meer steun van de federale politie.