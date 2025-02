Een 78-jarige man uit het Antwerpse moet zich woensdag 11 juni verantwoorden voor belaging van de Belgische topvoetballer Kevin De Bruyne en van een vrouw met een bindweefselziekte. Woensdag zijn door de Hasseltse correctionele rechtbank conclusietermijnen bepaald. Kevin De Bruyne en de vrouw stelden zich burgerlijke partij omdat ze door de beklaagde werden lastiggevallen. De man, die zichzelf als een 'leraar heelmeester', 'medicijnman' of 'energetoloog' omschreef, beweerde dat hij met zijn capaciteiten De Bruyne van zijn blessures kon verlossen. De beklaagde zou meermaals zijn opgedaagd aan het huis van de Rode Duivel in Heusden-Zolder. Hij dook er tussen september 2023 en oktober 2024 meerdere keren op aan de deur en stak ook post in de brievenbus. Ook de 40-jarige Shanna W., die aan een bindweefselziekte lijdt, is door de zeventiger benaderd. De vrouw, die columniste is, had de media gehaald toen ze het falende zorgsysteem aanklaagde, omdat haar zorgbudget met twintig procent was gedaald. De beklaagde wilde haar helende sessies aanbieden. Per sessie zou er 500 euro betaald moeten worden, maar ze is nooit tot betaling overgegaan. Vervolgens werd de vrouw bestookt met allerhande sms'jes. 'KDB' was woensdag niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door een advocaat. Shanna W. was wel in persoon aanwezig met haar advocaat Nancy Vandervoort. De beklaagde was vertegenwoordigd door raadsman Christophe Daerden. De zaak wordt op 11 juni ten gronde behandeld.