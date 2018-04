Infrabel schokkeert leerlingen met gruwelijke beelden van spoorlopers

De Lijn wil meer mensen op de bus en lanceert daarom de eerste Mobiele Maandag, maar schaft in Limburg meer en meer routes en haltes af. Mobiele Maandag is een initiatief om de automobilist minstens één keer per week voor een andere manier van vervoer, dan de auto te doen kiezen. Om koning auto te laten staan, is een hele mentaliteitswijziging nodig.