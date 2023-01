Afgelopen nacht rond middernacht is een auto over een rotonde gevlogen op de Rijksweg in Opgrimbie, Maasmechelen. De ravage na het spectaculaire ongeval was aanzienlijk. Het is nog niet duidelijk waarom de bestuurder de rotonde miste. Het regenweer zou ermee te maken kunnen hebben. De 37-jarige man uit Maasmechelen zat geklemd in het voertuig.