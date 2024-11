Is situatie van Tedesco nog houdbaar bij Rode Duivels? "Wedstrijd tegen Israël is bepalend"

Roos Vanotterdijk zal volgende maand niet deelnemen aan de Wereldkampioenschappen korte baan. Manager Mark Faber van de Vlaamse Zwemfederatie spreekt van ‘een weloverwogen beslissing’. De Houthalense zwemster zette het voorbije verlengde weekend nog een mooie prestatie neer op de Belgische kampioenschappen korte baan. Vanotterdijk verbrak daar zes nationale records. Tijdens het toernooi zwom ze tweemaal een record op de 100 meter vrije slag, tweemaal op de 100 meter rugslag en tweemaal op de 100 meter wisselslag. Lange termijn Vanotterdijk wist zich te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen korte baan in Boedapest, die van 10 tot 15 december 2024 zullen plaatsvinden. Maar de Houthalense zal niet deelnemen aan het WK. “Bij de start van het seizoen hebben we samen met Roos besloten om ons te richten op de lange termijn”, verklaart Mark Faber, High Performance Manager van de Vlaamse Zwemfederatie. “Het WK korte baan past niet in ons schema als piekmoment. We geven er de voorkeur aan om nu te beginnen met de opbouw naar het ‘lange baan seizoen’, waarin de Wereldkampioenschappen in Singapore deze zomer het hoofddoel zijn." Stage Morgen vertrekt Vanotterdijk naar Belek in Turkije voor een trainingsstage met het BOIC, waar ze zich optimaal kan voorbereiden op het komende lange baan seizoen. Na nieuwjaar staan onder andere de Flanders Swimming Cup (7-9 februari) en de Open Belgische Kampioenschappen (25-27 april) in Antwerpen op haar programma. Daarnaast zal ze deelnemen aan diverse wedstrijden in Europa, zodat ze zich kan meten met sterke internationale tegenstanders.