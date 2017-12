Jaaroverzicht: moorden van 2017

De ministers Geens en Jambon, en het parlement moeten zich buigen over de maffia in Limburg. Dat zegt Kamerlid en burgemeester van Maasmechelen, Raf Terwingen. Hij gaat meer uitleg vragen na de uitspraken van procureur Vermeiren. De procureur zei in de kerst- en nieuwjaarsuitzending op TV Limburg dat de Italiaanse maffia vanuit Limburg de Europese drugshandel in de havens van Antwerpen en Rotterdam controleert. Te lang hebben we dat niet gezien, maar we gaan de georganiseerde misdaad aanpakken, belooft de procureur van Limburg.