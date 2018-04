JBC geeft alle personeelsleden extra halve dag vakantie voor Buitenspeeldag

Er moet een energiebonus komen, naar het voorbeeld van de woonbonus, om renovatie van oude woningen te bevorderen. Dat zegt de Confederatie Bouw Limburg. Veel eigenaars vergalopperen zich in de aankoop van een bestaande woning. Ze hebben geen rekening gehouden met alle kosten bij het afsluiten van hun lening en vaak is het geld op. Overigens blijft de bouw in Limburg boomen. Van een crisis, zoals in Nederland - waar enkele bouwbedrijven dreigen failliet te gaan - is geen sprake.