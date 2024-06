Jessa voert grondboringen uit om nieuwe ziekenhuis op Salvatorsite duurzaam te verwarmen

Wie aan hooikoorts lijdt, heeft het vast gemerkt. De hooikoortsradar voorspelt code rood. De grassen zijn in bloei, en dus vliegen de pollen in het rond. Met als gevolg: niezen, snotteren, jeukende ogen, een branderige keel. De grote vossenstaart is de eerste grassoort die de periode van graspollenallergie, hooikoortsachtige klachten als gevolg van stuifmeel of pollen van grassen in de lucht, inleidt. De sigaarvormige aren zie je nu overal in graslanden en in bermen. Daarnaast bloeien ook de nodige andere grassoorten inmiddels zoals Kropaar, IJle dravik, Zwenkgras en Glanshaver. Enkele tips voor hooikooirtslijders:1. Houd ramen en deuren gesloten Als je je ramen en deuren dichthoudt, hebben pollen minder kans om je huis binnen te komen. Mocht je tóch een raam open willen zetten voor wat frisse lucht, kies dan het raam waar geen wind op staat. 2. Zet een zonnebril op Een zonnebril biedt niet alleen bescherming tegen de zon, maar het helpt ook om te voorkomen dat pollen in contact komen met je ogen. De bril beschermt je ogen het beste als deze zoveel mogelijk ruimte tussen de bril en je hoofd afsluit. Zo kruipen de pollen ook niet onder de bril door. 3. Weet waar je je was hangt Heb je de was gedaan en moet je deze ergens ophangen? Probeer dit tijdens het pollenseizoen dan binnen te doen. Buiten kunnen allerlei pollen op je kleding, lakens en handdoeken terecht komen. En zodra je deze binnenhaalt, komen de pollen overal in je huis terecht. Dat is niet aan te raden. 4. Onderzoek voor welke pollen jij allergisch bent Mensen die last hebben van hooikoorts reageren niet allemaal op dezelfde pollen. Sommige mensen reageren op boombloesem en grassen, terwijl anderen juist reageren op kruiden. Zoek daarom uit welke bomen en planten jouw klachten veroorzaken. Zo kun je de hooikoorts beter begrijpen en controleren. Heb je bijvoorbeeld vaak last van berken? Dan kun je proberen om plekken te mijden waar veel van deze bomen staan. 5. Smeer je in met vaseline Als je wat vaseline aan de binnenkant van je neus smeert, komen de pollen hierop terecht in plaats van op je slijmvliezen. Dit kan helpen om hooikoortsklachten te verminderen. Ook als je last hebt van jeukende ogen, kan je rondom de ogen wat vaseline smeren. 6. Kam je haar en was je gezicht Pollen komen overal terecht, dus ook in je haren. Door je haren aan het eind van de dag te kammen, haal je de pollen (deels) weg en neem je ze niet mee naar bed. Maar ook op je gezicht kunnen de stuifmeelkorrels zich verzameld hebben. Was daarom ook voordat je naar bed gaat je gezicht, zodat je een klachtenvrije nacht tegemoet gaat. 7. Check het weer Het weerbericht en hooikoortsvoorspelling kunnen je helpen minder last te krijgen van hooikoortsklachten. Op de hooikoortsradar kan je precies zien in welke gebieden veel stuifmeel zit en waar het juist ‘veilig’ voor je is. Het slimste is om bij droog en winderig weer binnen te blijven. Wil je op pad en zie je dat er een bui aankomt? Dan loont het om deze even af te wachten en daarna op de fiets te springen. 8. Eet wat honing Ook bepaalde voeding kan helpen tegen hooikoortsklachten. Als je dagelijks een paar theelepels honing eet, verhoogt dit de weerbaarheid tegen stuifmeel. Koop de honing bij de lokale imker. Deze honing bevat namelijk de pollen uit jouw buurt. 9. Vermijd prikkende stoffen Hooikoorts wordt erger als je wordt blootgesteld aan prikkende stoffen. Vermijd daarom sigarettenrook, verf, haarlak, chloor, ammoniak, uitlaatgassen en parfum. Zelfs sterk geurende bloemen of planten kunnen je hooikoorts erger maken, dus probeer ook deze uit de weg te gaan. 10. Waai uit op het strand Ben je nou helemaal klaar met die hooikoortsklachten? Zoek dan het strand op. Hier zijn veel minder pollen te vinden, waardoor je een stuk minder last van je hooikoorts zal hebben. Zo kan je eindelijk even bijkomen. Wordt het er niet beter op? Ervaar je ernstige hooikoortsklachten? Neem dan contact op met je huisarts. Hier kan speciale medicijnen worden voorgeschreven. Bron: pollennieuws.be en rodekruis.be