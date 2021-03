Jessa ziekenhuis wil dat overheid richtlijnen geeft over verplichte vaccinaties

16.000 vrijwilligers hebben zich via het overheidsplatform Help de Helpers aangemeld om bij te springen in de Vlaamse vaccinatiecentra. Maar dat aantal is slechts het topje van de ijsberg. Het merendeel van de vrijwilligers meldt zich namelijk rechtstreeks aan bij de gemeente of de hulpverleningszone. Het vaccinatiecentrum in Lommel kan zo alleen al beroep doen op 900 vrijwilligers. "En dat is een goed teken, want de vaccinatiecentra kunnen niet zonder deze mensen." Dat vertelde Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke deze ochtend in de Soeverein in Lommel, waar hij in het kader van de week van de vrijwilliger ook even meedraaide in het vaccinatiecentrum.