Jo Brouns wil nog voor de verkiezingen een stikstofakkoord

- Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns wil dat er nog voor de verkiezingen een stikstofakkoord komt. In een gesprek met TV Limburg zegt Brouns dat het niet zijn bedoeling is om het dossier over de verkiezingen heen te tillen.- Limburgse toeristen kreunen onder de hitte in Zuid-Europa. TVL-journalist David Bijnens is in Italië, waar een hitte alarm van kracht is. De uitzonderlijke temperaturen komen voorlopig niet naar ons.- Nergens vallen zonnepanelen zo vaak uit als in Limburg. Dat blijkt uit een rapport van de VREG.- In Genk daalt het aantal inwoners dat geboren wordt in kansarmoede. Toch blijft Genk nog onder het Limburgs gemiddelde.- En Portland moet het optreden op Pukkelpop afzeggen door hersenletsel bij de frontman.