Johan Danen: 'Geen N-VA'er als gouverneur"

''Ik ben niet bang om met Open Vld plaats te nemen in de oppositie, dat hoort bij de politiek'', dat zei voorzitter van de Kamer van Volkvertegenwoordigers, Patrick Dewael in onze nieuwsuitzending deze middag. Hij wil weinig woorden kwijt over de vorming van de federale regering, omdat zijn partij niet aan zet is. Hij wordt ook genoemd als toekomstig premier, maar dat wuift hij weg met een glimlach.