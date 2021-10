In Sonnis, in Houthalen-Helchteren worden de zwarte vlaggen en protestborden opgeborgen. De inwoners zijn tevreden over de keuze voor twee tunnels door de centra van Houthalen en Helchteren. De Oostelijke omleidingsweg, waar ze zich jarenlang tegen verzet hebben, komt er niet. Het was snel duidelijk dat er voor het plan onvoldoende steun was. Vragen zijn er nog wel over de afhandeling van het verkeer uit Oudsbergen via het Europark. Bijna overal is te horen dat de keuze voor de doortocht de juiste is. Alleen zijn veel mensen het geloof in een oplossing voor de verkeersproblemen langs de Grote Baan verloren. De eerste spandoeken om het plan toe te juichen, duiken op.