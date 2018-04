Koen Vanmechelen start prestigieus kunstproject in Ethiopië

Hip Hub Hooray. Dat is de naam van een splinternieuw hiphopfestival dat op 29 september in Tongeren plaats zal vinden. Het festival wordt de apotheose van een culturele samenwerking tussen jongeren in de Euregio Maas-Rijn. Want de universele taal van de hiphop is het ideale bindmiddel voor de grensoverschrijdende samenwerking.