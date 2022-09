Komt er een armoedegolf op ons af?

20 procent van de bedrijven wil het met minder personeel gaan doen. Dat betekent ontslagen of het niet-vervangen van mensen die met pensioen gaan. De werkgevers in onze provincie slaken een noodkreet en vragen aan de regeringen in ons land om onmiddellijk in te grijpen tegen de energiecrisis. "We bevinden ons in een ongeziene oorlogssituatie. Elke dag telt", klinkt het. Voka pleit voor financiële steun aan bedrijven die zeer energie-intensief zijn en voor tijdelijke werkloosheid. Het VKW vindt de tijd rijp om een grote fiscale hervorming door te voeren. Want arbeid moet lonen, voor de werknemer èn de werkgever, om zo samen de crisis te overleven.