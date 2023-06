Kortessemse handelaars misnoegd over schrappen parkeerplaatsen Hasseltsesteenweg

In onze provincie worden de meeste automobilisten op de autosnelweg geflitst in Maasmechelen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Politie die in de Franstalige krant La Dernière Heure staan. In Vlaanderen staat Maasmechelen daarmee op de 17de plaats van plekken waar het vaakst wordt geflitst. In 2022 werden daar 31 624 boetes uitgeschreven. Het is de enige Limburgse gemeente die de top 20 haalt in Vlaanderen. Zoals te verwachten, staan de snelwegen rond Antwerpen daarbij met stip op één. De E19 in Antwerpen was goed voor 249 673 boetes. In 2022 werden 6,2 miljoen automobilisten geverbaliseerd. Het globale aantal boetes is gestegen met 52% ten opzichte van referentiejaar 2019. Dat heeft vooral te maken met de afschaffing van de flitstolerantie door federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Eerder waren bepaalde flitspalen 's nachts uitgeschakeld, of flitsten ze maar vanaf 135 km/u. Vandaag wordt er voortdurend geflitst, en al vanaf een snelheid die op 129 km/u ligt (omwille van technische redenen).