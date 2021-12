Kortste weg naar prik voor eindejaar is Qvax-lijst

Zes van de dertien Limburgse vaccinatiecentra sluiten de deuren tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie. Dat bijna de helft van de vaccinatiecentra een week dicht gaan, is opvallend. De regering heeft pas gisteravond beslist om een versnelling hoger te schakelen in de vaccinatiecampagne. Omdat het omikronvirus zich zo ontzettend snel verspreidt, wordt de wachttijd na de laatste prik ingekort van zes naar vier maanden. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse volwassenen vandaag al een boosterprik zou kunnen laten zetten. Maar het blijkt dat de vaccinatiecentra niet de middelen hebben en niet de instructies kregen voor zo'n plotse opschaling. Zelfs als ze toch nog een tandje zouden bijsteken, zullen veel mensen nog tot eind januari moeten wachten. In deze fase van de crisis komt het bijzonder ongelegen om een vaccinatiecentrum een weekje te sluiten. Het vaccinatiecentrum in Dilsen-Stokkem is dat alvast niet van plan.