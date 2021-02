KOUDEGOLF: Shelter in Hasselt voorziet warm bed voor daklozen

- De koudegolf slaat het hardst toe in Noord-Limburg. In Pelt zijn technische diensten de klok rond bezig met het ruimen van sneeuw en ijs. In Hechtel-Eksel is de top toeristische attractie Fietsen door de Bomen afgesloten. - Hasselt telt een recordaantal van 142 daklozen. We gaan kijken waar ze worden opgevangen tijdens de winterprik. - Slaat de verwarming van uw woning een gat in uw portemonnee tijdens de koudegolf? Dat hoeft niet zo te zijn. TVL gaat op zoek naar gouden tips om uw huis te verwarmen terwijl het vriest dat het kraakt. - Transportbedrijf Essers mag dan toch een bos kappen. Essers bereikt daarover een historisch akkoord met BOS Plus en verankert zich daarmee definitief in Limburg. - En de bekerclash Genk - STVV belooft een spannende derby met hoge inzet te worden. We blikken vooruit met trainers John van den Brom en Peter Maes en met TVL-sportgezicht Niels Christiaens.