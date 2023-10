Kris Verduyckt (Vooruit) wil afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen

Leerkrachten van de Sportschool in Hasselt reageren voor het eerst in een open brief op de schorsing van 9 collega’s in een onderzoek naar racistische, seksistische en homofobe berichten in een WhatsAppgroep. De open brief klaagt aan dat het onderzoek de school in chaos en verdeeldheid heeft gestort. De ondertekenaars spreken hun steun uit voor de geschorste leerkrachten. ‘Want deze leerkrachten zijn, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, geliefd bij collega’s en leerlingen. Tot nu toe kreeg vooral de groep van tegenstanders een stem,’ klinkt het. ‘Men vergeet dat dit ook gewone mensen zijn, mannen die de job als leerkracht met hart en ziel uitoefenden. Mannen met een sociaal leven buiten hun werk. Dat alles is ondertussen al afgenomen.’ De open brief is de eerste reactie vanuit het lerarenkorps sinds de schorsing zeven maanden geleden in ging. Opvallend is de onvoorwaardelijke steun voor de geschorste collega’s. De ondertekenaars eisen duidelijkheid over de stand van het onderzoek. ‘Dit heeft al te lang geduurd.’ Gisteren werd ook de klokkenluider zelf geschorst voor het verspreiden van racistische berichten. De man maakte eerst deel uit van de beruchte WhatsAppgroep maar stapte later naar de directie met screenshots van wat er allemaal gepost werd. De brief is ondertekend met ‘De collega’s van de Sportschool’. Meer in het TVL Nieuws om 12:30 uur. Lees de volledige brief hier: Hoog tijd om te spreken… De beslissing dat onze 9 collega’s preventief geschorst werden, kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Want deze sportleerkrachten zijn, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, geliefd bij heel wat collega’s en leerlingen. Tot nu kreeg vooral de groep van tegenstanders een stem en leek men op school steeds op zoek naar nog meer veroordeling. Ondertussen zijn we bijna 7 maanden verder en is de Sportschool meer verdeeld dan ooit. Ondanks het feit dat er discretie op school gevraagd wordt, lijkt de tegenstand daar anders over te denken. Ze lijkten te vergeten dat deze mannen – schuldig of niet – nu al een schuld uitzitten. Telt niet. Hun professionele carrière, samen met hun naam, moet met de grond gelijk gemaakt worden. Een veroordeling, daar wordt zelfs niet op gewacht. Men vergeet wel eens dat dit ook gewone mensen zijn, met een gezin. Mannen die de job als leerkracht met hart en ziel uitoefenden. Mannen met een sociaal leven buiten hun werk. Dat alles is ondertussen al afgenomen. Plots worden zij gekatapulteerd tot racisten, homo- en vrouwenhaters. Zij worden verweten hun job niet goed te doen, leerlingen te viseren en collega’s te pesten. Onlangs gebeurde dit zelfs op een personeelsvergadering. Collega’s die zich proberen te distantiëren van het onderzoek – want ook die zijn er – worden er op die manier ongewild mee geconfronteerd. We willen de WhatsApp-berichten zeker niet met de mantel der liefde bedekken, maar wat er momenteel aan het gebeuren is, is niet louter op basis van feiten. En het onderzoek naar die feiten, lijkt men niet te willen afwachten. Wij werken al jaren samen met deze leerkrachten. Wij kunnen met de hand op het hart zeggen dat zij, als leerkracht, een grote meerwaarde waren voor de school. Dit duurt te lang en de verdeeldheid die er met ons op school mee gepaard gaat, is destructief. Vandaar deze open brief. We willen duidelijkheid, maar wij willen onze collega’s ook een hart onder de riem steken en openlijk durven zeggen dat ze door een bepaalde groep gesteund en gemist worden. Als er discretie gevraagd wordt en de tegenstand respecteert dit al maanden niet, willen wij ook zeker onze stem laten horen. Als in de veroordeling geldt dat iedereen gelijk is voor de wet, geldt dat ook in de verdediging.Wij missen onze collega’s. Zij maakten van de leraarskamer een aangename plek, waar nog gelachen mocht worden. Bij hen konden we altijd terecht voor een babbel over school, maar ook over de dagelijkse dingen. Wij missen onze keuzesportleerkrachten. Want zij zijn specialist in hun vak. Zij zorgden ervoor dat er jaarlijks veel enthousiasme was vanuit hun sportclub om naar de Sportschool te komen. Als keuzesportleerkracht fungeerden zij ook als aanspreekpunt voor leerlingen die het soms wat moeilijker hebben. Leerlingen hadden veel respect voor hun keuzesportleerkracht, waardoor zij meer impact hadden op het gedrag van leerlingen. Wij missen onze vrienden. Want met deze collega’s zagen wij ons werken tot aan ons pensioen. Maar de sfeer is helaas helemaal omgeslagen. Hopelijk tot snel! De collega’s van de Sportschool Hasselt.