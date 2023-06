Laatste loodjes van een zwoele junimaand

door Luc Moons

De Limburgers hebben massaal afkoeling gezocht. Dat was ook nodig, want het was een hete dag, met temperaturen die deze morgen op sommige plaatsen al boven de 30 graden uitstegen. Daarmee komt voorlopig een einde aan de hitte, want morgen koelt het af, tot 20 à 23 graden. Maar vandaag was het dus genieten in open lucht voor een frisse duik. Ook omdat voor de meeste jongeren de examens achter de rug liggen. Omdat het zo heet was, werden ook plekken opgezocht waar zwemmen eigenlijk verboden is. Maar het werd oogluikend toegelaten. Aan 't Koet in Lummen was het volle bak.