91 procent van het zorgpersoneel in de Limburgse woonzorgcentra is gevaccineerd tegen corona. Dat blijkt een rondvraag van TV Limburg bij 48 woonzorgcentra. Het cijfer is opvallend omdat in Vlaanderen een kwart van het zorgpersoneel weigert om zich te laten vaccineren. In Brussel zelfs de helft. De grote vaccinatiebereidheid van de Limburgers zet zich dus ook door bij het zorgpersoneel. Het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel per woonzorgcentrum te publiceren, wordt in Limburg enthousiast onthaald.